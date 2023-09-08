Москва, 8 сентября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Американо-турецкие учения в Чёрном море могли быть удобным камуфляжем для подготовки терактов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что эти два трубопровода тоже пытаются взорвать, повторив тем самым диверсии на «Северных потоках».

«Цель подобных терактов — нарушение поставок газа внешним потребителям, и тем более это важно для врагов России в ситуации поставок газа в Турцию, которая выступает своего рода хабом между Россией и другими потребителями, — сказал Мендкович. — Я напомню, что через Турцию газ может отгружаться в том числе и европейским странам, которые таким образом обходят собственные санкции, чтобы нормально пережить холодный период. Я предполагаю, что за организацией терактов в отношении «Турецкого потока» и «Голубого потока» может стоять военная разведка США».

В связи с этим он напомнил, что перед взрывом «Северного потока — 2» в том районе была отмечена активность американских военных кораблей, на которых, по некоторым данным, прибывали группы специалистов из других ведомств. Они, по всей видимости, и совершили эту диверсию.

Кроме того, он предположил, что появление в южных акваториях американских военных судов также могло быть прологом к попытке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

«Кроме того, там давно проводились совместные американо-турецкие учения. А такие учения — это очень удобный камуфляж для переброски сил и средств для совершения таких диверсий», — объяснил Мендкович.

Эксперт также заметил, что в Белом доме, по всей видимости, решили, что могут контролировать общественное мнение в Европе путём пропаганды и обвинения России во всех смертных грехах. Именно Россию изначально пытались обвинить в подрыве «Северного потока».

«Видимо, и сейчас американцы придерживаются той точки зрения, что потом писать и говорить можно всё, что угодно, главное — выиграть. А их главная цель — превратить Россию и Украину в свои колонии. Они полагают, что если им удастся это сделать, то потом никто не станет спрашивать, какими методами и ложью это было достигнуто», — сказал эксперт.

В такой ситуации, по мнению Мендковича, России в диалоге с Турцией нужно усиливать безопасность акватории Чёрного моря, дабы не допустить диверсии со стороны стран НАТО и США, не заинтересованных в нормальном развитии торговых отношений.

«Я считаю, что это вполне возможно, но для этого нужны принципиальные шаги Турции, которая бы ограничила доступ в соответствующие районы американских военно-морских сил. Если Россия и Турция будут скоординированно действовать в вопросе охраны этих артерий, то взорвать их будет весьма сложно», — подытожил Мендкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Лаврова, военные корабли начали патрулировать те участки Чёрного моря, где проходят газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», так как есть информация о том, что эти трубопроводы собираются взорвать.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что порты Украины используются для того, чтобы атаковать беспилотниками ведущие из России в Турцию газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Так, весной 2023 года корабль «Иван Хурс», охранявший газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток», отбил атаку трёх беспилотных быстроходных катеров.

Гзопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были взорваны 26 сентября 2022 года. Из строя вышли три нитки из четырёх. В Дании и Швеции возбудили уголовные дела, но не разрешили российской стороне участвовать в расследовании. Постоянное представительство РФ в Организации Объединённых Наций запросило на 26 сентября заседание Совбеза ООН по подрыву этих трубопроводов.