Омск, 8 сентября, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Поскольку в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в деревне Березянке в Омской области нет туалета, то фельдшер и посетители могут пользоваться уборной в соседней квартире, заявил министр здравоохранения региона Александр Мураховский.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Таким был его ответ на странице врио губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте. Анна Павличук 5 сентября написала о проблеме сельского ФАП, который обслуживает два населённых пункта. Учреждение разместили в частном многоквартирном доме по соседству с квартирами. По словам женщины, фельдшер был готов терпеть многие неудобства, но из-за отсутствия туалета и водоснабжения решил уволиться.

«С соседями данного многоквартирного частного дома достигнута договоренность о возможности использования туалета», — написал Мураховский в ответ Павличук.

Он добавил, что идёт обсуждение переноса ФАП в Березянке в модульный корпус, а пока там невозможно устроить умывальник и туалет. Министр также сообщил, что фельдшер увольняется по семейным обстоятельствам. Ответ министра вызвал новые возмущения.

«Я думала, что мы достигли дна, но нет, я вижу, сегодня мы пробили дно. Вы как себе представляете ходить пациентам к соседу?» — написала Павличук.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре Омской области. В ведомстве 8 сентября сообщили, что на основании сообщений в СМИ проведут проверку содержания ФАП в Березянке.

Как сообщало ИА Регнум, Мураховский в мае 2021 года пропал на трое суток в лесу. Он уехал на охоту на квадроцикле и пропал. Губернатор организовал поиски министра. Мураховский смог выбраться к людям сам.