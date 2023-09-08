Москва, 8 сентября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении на фоне недружественных действий Еревана. Об этом 8 сентября сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

РИА Новости/Владимир Астапкович Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян

«В МИД России был вызван посол Армении в Москве B. В. Арутюнян, которому сделано жесткое представление», — сообщили в пресс-службе МИД.

Ведомство обратило внимание на недавних высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна и некоторых других чиновников республики относительно целесообразности союзнических отношений с Россией и ОДКБ, а также реализуемости трёхсторонних договорённостей между Ереваном, Москвой и Баку, касающихся нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Российский МИД вручил ноту протеста послу Армении Вагаршаку Арутюняну из-за высказываний председателя Национального собрания республики Алена Симоняна в адрес официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Кроме того, российская сторона указала на ряд недружественных шагов руководства Армении — в частности, запуска процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян с передачей гумпомощи украинской стороне, проведение на армянской территории совместных учений миротворческих сил с участием США.

Также МИД выразил озабоченность из-за задержания 7 сентября на юге страны блогера Микаэла Бадаляна и колумниста «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна по делу о незаконном обороте оружия.

В то же время дипломатическое ведомство подчеркнуло приверженность Москвы к союзническим отношениям с Ереваном, в том числе в рамках ОДКБ.