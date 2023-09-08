Москва, 8 сентября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Сбербанк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в 2023 году, а также ожидает повышения спроса на кредиты после этого, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в преддверии ВЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) — до 8,5% годовых, а 15 августа ставка была повышена на 350 б. п. — до 12,0%.

«Основной задачей регулятора, по моему мнению, была стабилизация валютного курса. Мы видим, что эта задача выполняется. По мере улучшения ситуации начнется снижение ключевой ставки», — сказал Попов в интервью «Интерфаксу».

«Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам», — добавил он. По его словам, в моменте это финансирование будет дорогим, но при дальнейшем снижении ключевой ставки расходы на обслуживание долга тоже будут снижаться. «Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время — это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными», — заявил зампред правления Сбербанка.

Он отметил, что в корпоративном кредитном портфеле чуть меньше 50% приходится на кредиты по плавающей ставке. На начало 2023 года эта доля составляла порядка 47%. «Сейчас для компаний еще более выгодно брать кредиты по плавающей ставке, они ожидают снижения ключевой ставки. Привлекать по фиксированной ставке очень дорого», — подчеркнул Попов.

В свою очередь, ВТБ считает, что ключевая ставка останется на повышенном уровне как минимум до середины 2024 года. Ожидания рынка по поводу скорого снижения ставки ЦБ, по мнению ВТБ, не оправданы. Повышение ставки не связано с факторами обеспечения финансовой стабильности, оно имеет исключительно природу борьбы с ускорившейся инфляцией, заявил ранее занимавший пост зампреда правления банка Дмитрий Пьянов.

Очередное плановое заседание совета по ставке запланировано на 15 сентября.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.