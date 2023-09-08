Брянск, 8 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о падении обломков украинского беспилотника на один из промышленных объектов города. В результате падения он загорелся.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

Пожар ликвидируют пожарные, пострадавших нет.

Днём ранее ИА Регнум сообщало об атаке украинского беспилотника на административное здание в Брянской области. Как сообщил Богомаз, также обошлось без значительных повреждений и пострадавших. Позднее Минобороны России сообщило о перехвате двух украинских БПЛА над Брянском. Один из них уничтожили во время полёта.

Поздним вечером того же дня в Брянской области сбили шестой за сутки беспилотник. Российские военные пресекли атаку БПЛА самолётного типа в Выгоничском районе. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений не выявили. На следующий день, 8 сентября, российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа.