Копенгаген, 8 сентября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Первые десять переданных Данией киевским властям танков Leopard 1 доставили на Украину. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба датского минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Десять танков Leopard 1 уже на Украине, и ещё несколько в пути», — говорится в сообщении.

Глава датского минобороны Трульс Лунд Поульсен объявил в феврале, когда был и. о. министра обороны, что Дания совместно с Нидерландами и Германией передаст украинским властям «много» танков Leopard 1A5.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что поставленные Киеву западными странами старые танки Leopard 1 фактически являются «металлоломом». Он уточнил, что, хотя эти машины сохранили эксплуатационные характеристики, у них слабая защита и более низкая точность стрельбы по сравнению с поздними моделями.

Перед этим колумнист Национальное радио Китая (CNR) заявил, что в ходе конфликта на Украине российские войска развеяли миф о «непобедимых западных танках». Военный обозреватель Вэй Дунсюй отметил, что это окончательно произошло после уничтожения в зоне СВО британского тяжёлого танка Challenger 2.

Американский журнал Military Watch Magazine 7 сентября написал, что после уничтожения российскими военными британского танка Challenger 2 стало понятно, что российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» может уничтожить любой западный танк. Авторы публикации уточнили, что эти комплексы смогли сжечь все основные танки Запада: американский Abrams, израильский Merkava 4, а также немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.