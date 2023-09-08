Москва, 8 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Пенсионный возраст в 2024 году в России в рамках переходного периода наступит в 58 лет для женщин и в 63 года для мужчин. Об этом 8 сентября напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Известия/Сергей Венявский

«Женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идёт переходный период от старого пенсионного возраста, когда женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 году женщины выходили в 56,5 года, а мужчины — 61,5», — рассказала она сайту URA.RU.

Соответственно, как указала Бессараб, в 2024 году пенсионный возраст у женщин наступает в 58 лет, у мужчин в 63 года. Депутат отметила, что к 2028 году переходный период выровняется.

Как сообщало ИА Регнум 30 января, до конца 2032 года Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области переведут на общероссийский пенсионный возраст. В Министерстве труда заявили, что в указанных регионах не было единого пенсионного законодательства, существовали разные основания для выхода на пенсию и для получения досрочной пенсии, в связи с чем до 2032 года будет действовать переходный период.

Позднее, 9 июля, эксперт спрогнозировала увеличение пенсионного возраста в России. По словам директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирины Андриевской, повышение связано со старением населения и сокращением рождаемости. Андриевская заявила, что по прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, в России показатель может увеличиться до 37,2%.

Как в конце августа передавало ИА Регнум, россияне назвали размер «пенсии мечты». Самые высокие суммы называли в Краснодарском крае (104 тыс. рублей), Московском регионе (84 тыс.) и Самарской области (80 тыс.). В среднем жители России хотят получать на пенсии 69 тыс. рублей.