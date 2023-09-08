Брянск, 8 сентября, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили в небе над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлёте к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате никто не пострадал, разрушений также нет. Он добавил, что на месте падения беспилотника работают оперативные и экстренные службы, а также поблагодарил подразделения ПВО за их работу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили, что над Белгородской областью был уничтожен украинский дрон самолётного типа. В ведомстве уточнили, что его сбили дежурные средства ПВО.

Перед этим глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что на полуострове сработали системы противовоздушной обороны. Он уточнил, что удалось сбить очередной украинский беспилотник.

Утром 8 сентября командир добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Сатурн рассказал, что российские военные сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища беспилотник чешского производства Primoco One стоимостью около полумиллиона евро. Он уточнил, что дрон передадут военным специалистам для изучения.