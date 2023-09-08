Москва, 8 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Охрана британскими военными самолётами украинских судов с зерном в Чёрном море используется правительством Великобритании в качестве повода для обоснования своего присутствия в акватории и провокации России. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщило, что британские военные самолеты охраняют суда с украинским зерном в Чёрном море. В рамках операций мониторинга самолеты ВВС Великобритании совершают полеты в районе черноморской акватории, чтобы якобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам Украины.

Политолог Фельдман отметил, что британцы давно не скрывают свои интересы в акватории Чёрного моря.

«А патрулирование и прикрытие украинских судов, скорее всего, используется ими в качестве повода для обоснования своего присутствия, где, казалось бы, их авиации быть не должно. Таким образом они ищут повод, чтобы положить свой фундамент целесообразности под их достаточно агрессивные военные планы, и в качестве обоснования этой целесообразности приводят необходимость сопровождения судов, гружённых зерном», — пояснил Фельдман.

При этом политолог усомнился, что британские пилоты решатся на прямое боевое столкновение с российской авиацией, если вдруг, с их точки зрения, для этих судов будет какая-то угроза. По мнению Фельдмана, таким образом они могут поставить мир на грань третьей мировой войны, а украинские суда с зерном, уверен эксперт, не стоят для Великобритании таких потенциальных издержек.

«Это повод поволновать нервы в Чёрном море. Их присутствие там означает их притязания на черноморский регион, что для России, безусловно, вызов с учётом того, что Британия находится от Чёрного моря далеко, а для нас это зона прямых жизненноважных интересов. И то, что Британия позволяет себе проникновение в зону наших интересов, — это безусловно вызов, но не военный, а только имиджевый», — отметил политолог.

По словам эксперта, такое поведение Лондона демонстрирует готовность наращивать присутствие в черноморском регионе, однако это не означает прямую военную конфронтацию. По словам Фельдмана, на прямые действия британцам не хватит решимости.

«Были уже случаи, только не в небе, а в море, когда британские военные корабли провоцировали российские. Но это не заканчивалось столкновениями. Это просто испытание нас на прочность, наших нервов. Они были бы рады, если бы Россия ударила первой, но мы будем вести себя сдержанно», — поделился политолог.

Он допустил, что Россия может в ответ несколько нарастить своё влияние в регионах, где традиционно о своём присутствии заявляла Великобритания. Например, в Африке, где Россия уже успешно наращивает связи, а также в Ливии или Латинской Америке. Кроме того, по мнению политолога, Россия может применить довольно разумную стратегию, если будет так же, как в случае с американским беспилотником, сопровождать и уводить в сторону британскую авиацию или их разведывательную технику.

Как сообщало ИА Регнум, Великобритания и страны НАТО стали намеренно усиливать своё присутствие в акватории Чёрного моря, особенно после приостановки зерновой сделки. В ходе телефонного разговора 8 сентября премьер-министра Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двусторонние усилия по условиям зернового коридора.

Ранее 26 июля НАТО и Украина провели заседание по безопасности в Черноморском регионе, на котором обсудили выход России из зерновой сделки. В военном блоке отметили, что после начала Россией специальной военной операции на Украине НАТО уже нарастило присутствие в регионе, в том числе с помощью многонациональных боевых групп, размещённых в Болгарии и Румынии.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала до 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в страны, не нуждающиеся в дополнительном зерне. Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, а 17 июля Кремль объявил о соответствующем решении Москвы.

Во время действия соглашения Украина использовала морские коридоры для совершения терактов и диверсий против военных и гражданских объектов в России. Одновременно с приостановкой действия соглашения Минобороны отозвало гарантии безопасности судоходства по соответствующему черноморскому коридору. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.