Москва, 8 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. В настоящее время российская финансовая система настолько адаптировалась к санкциям, что решение финансовой группы HSBC приостановить операции с Россией и Белоруссией не нанесёт никакого урона, хотя, конечно, окажется неприятным для отдельных предпринимателей, которые имели дело с этой группой. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 сентября заявил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Известия/ Сергей Лантюхов

Ранее стало известно, что представители этой группы разослали уведомления, согласно которым с 27 октября HSBC прекратит обслуживание корпоративных клиентов из России и Белоруссии.

Оценивая случившееся, Ордов объяснил, что такое решение не трагедия для российской экономики, хотя в целом, конечно же, подобные меры ведут к снижению экономической активности в рамках всего глобализованного мира.

В рамках санкционных ограничений европейцы всё равно были вынуждены проводить транзакции, так как критически зависели от российских товаров, а европейский бизнес оставался серьёзно заинтересован в импорте своих товаров в Россию.

Как следствие, транзакции выполняли несколько банков, которые, используя более сложные и изощрённые процедуры комплаенса, проводили все необходимые платежи. Однако сейчас многие крупные банки видят, что риторика европейских политиков ужесточается, репутационные риски растут, равно как и опасность вторичных и третичных санкций.

«Понимая, что сейчас опять заходит речь об эмбарго на неограниченное количество товаров и услуг, поставляемых в Россию, банкиры посчитали, что овчинка выделки не стоит», — сказал Ордов.

Также он обратил внимание, что в настоящее время HSBC находится не в лучшей финансовой форме и поэтому его руководители решили снизить риски ввиду своей большой зависимости от финансирования со стороны европейского ЦБ. Иными словами, финансовая группа не хотела бы привлечь к себе дополнительное внимание и тем самым лишиться столь необходимой поддержки европейского мегарегулятора.

Ордов считает, что решение HSBC не слишком приятная новость, хотя остаются другие банки, которые уполномочены проводить эти транзакции. Кроме того, такие процессы могут ускорить переход РФ на другие рынки и в другие валюты. А стало быть, международная торговля в евро может резко сократиться.

«Мы уже адаптировались к санкционным условиям. И тот факт, что какой-то банк перестанет проводить платежи, — это не трагедия. Никаким параличом финансовой деятельности РФ это не грозит. Если бы мы услышали, что все банки отказались, то это был бы повод задуматься. А эта отдельно взятая организация никаким ключевым образом повлиять на реальный товарооборот и выполнение контрактных обязательств России с остальным миром не может», — уверен Ордов.

Реальный бизнес, по словам Ордова, чувствует себя хорошо и развивается. Продолжаются и международные торговые отношения.

Профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов обратил внимание на то, что решение HSBC вызвано западным давлением на крупные финансовые структуры, которые ещё проводили эти переводы.

«Скорее всего, речь идёт об ограничении переводов для тех российских предприятий, которые ведут расчёты через гонконгские фирмы. Это не самый серьёзный удар, который коснётся ограниченного количества переводов. Российский бизнес сильно на Гонконге не завязан. Население чувствительных последствий тут и вовсе не ощутит», — заявил он.

Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова назвал приостановку работы HSBC достаточно ожидаемым событием. HSBC придерживается выбранной западными компаниями генеральной линии санкционного давления на Россию.

«Это событие не окажет существенного влияния на экономику России, так как российский банковский сектор уже адаптировался к санкциям, нашел партнёров из дружественных юрисдикций и обеспечивает все потребности российской экономики в платежах. Основные потери от ухода данного банка из России понесёт финансовый сектор, но критической ситуацию назвать нельзя, так как экономика России успела перестроиться», — сказал он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации издания Nikkei, решение, принятое шефами HSBC, продиктовано «усложнением регуляторного ландшафта» в финансовой сфере на международном уровне. Сам банк, впрочем, от комментариев пока воздерживается.

В конце августа 2023 года свою уязвимость перед западным давлением продемонстрировал и «Райффайзенбанк», объявивший о введении комиссии 50% за входящие денежные переводы в долларах США. Экономисты назвали такую комиссию запретительной, так как её не смогут выдержать ни физические лица, ни малый бизнес.

О том, что российским предпринимателям, работающим в Гонконге с HSBC, становится всё труднее проводить операции, сообщалось ещё осенью 2022 года.