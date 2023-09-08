Челябинск, 8 сентября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Защитник челябинского хоккейного клуба «Трактор» Роберт Хэмилтон, приехавший в Россию из Канады может попросить российское гражданство. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 8 сентября спортивным изданием «Спорт-Экспресс».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Роберт Хэмилтон

«Сейчас я нахожусь в стадии изучения языка и культуры. Если мне в будущем предложат длинный контракт и у меня всё будет складываться в КХЛ, то над этим вопросом определённо стоит задуматься», — сказал Хэмилтон.

Он также отметил, что иностранным спортсменам, переехавшим в Россию, необходимо «плотно» изучать русский язык, чтобы понимать культуру. Спортсмен подчеркнул, что планирует надолго остаться в России.

Хэмилтон также рассказал о трудностях с изучением русского языка, так как он слишком сложный для него. Но спортсмен старается чаще на нём общаться, хотя иногда чувствует себя в такие моменты маленьким мальчиком.

Как сообщало ИА Регнум, в июле президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства родившемуся в США хоккеисту московского «Динамо» Бреннану Менеллу. В августе он получил российский паспорт. В середине апреля клуб продлил с ним контракт на три года.

В августе также получил российский паспорт чешский хоккеист Остап Сафин, выступающий за тольяттинский клуб «Лада», перестав быть легионером. Клуб планирует заключить со спортсменом контракт на будущий сезон.