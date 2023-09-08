Вашингтон, 8 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Проведение выборов в новых регионах России — это историческое событие для местных жителей. Право на это закреплено в Уставе ООН, напомнил 8 сентября председатель общественной организации Institute for Progress Through Law Клайн Престон IV.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Самоопределение — это жизненно важный международно-правовой принцип, и поэтому то, что жители этих территорий могут высказать своё мнение, имеет большое значение. Вы знаете, Крым уже сделал это в 2018 году на президентских выборах, люди там выступают за то, чтобы быть в составе России», — заявил Престон.

Эксперт отметил, что Запад часто непоследователен в теме самоопределения, приведя в пример споры о Косово или Каталонии. Говоря о Крыме, Престон напомнил, что в 2018 году там провели первые настоящие демократические выборы. По его мнению, на фашистской Украине со времён Майдана не было ничего демократического. Престон добавил, что будет наблюдать процесс голосования в новых регионах России, чтобы убедиться, что люди не боятся принимать в нём участие.

Он отметил, что хочет увидеть некоторых людей, с которыми встречался там ранее, когда посещал Донецк.

«С 2014 по 2019 год там было убито более 14 тыс. мирных жителей, а ещё Аллея ангелов — кладбище детей, которые были убиты украинским народом», — напомнил он.

Электоральный эксперт, юрист, обозреватель и радиоведущий Стивен Гил выразил солидарность с позицией Престона о праве жителей новых российских регионов на самоопределение. Он подчеркнул, что США основали на аналогичном принципе.

«Как можно отказать людям в том, чтобы они сами решали своё будущее? Я хотел бы, чтобы мир смотрел на это, но большинство глаз будут обращены в другую сторону, потому что они не хотят видеть правду», — подытожил Гил.

Единый день голосования впервые пройдёт в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях с 8 по 10 сентября. В 21 регионе РФ будут прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 августа сообщила о регистрации в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов. Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.