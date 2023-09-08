Москва, 8 сентября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Данные о произошедшей в центре Москвы стрельбе не подтвердились. Об этом 8 сентября сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Первоначальная информация о стрельбе в центре Москвы не подтвердилась», — говорится в сообщении.

По данным канала, в действительности недовольный клиент барбершопа так сильно хлопнул дверью, что витрина расположенного по соседству ювелирного магазина треснула. После этого сотрудники торговой точки сообщили экстренным службам о конфликте и возможном выстреле в витрину.

Как передавало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «112» сообщил, что после конфликта в барбершопе между двумя мужчинами в центре Москвы произошла стрельба из травматического пистолета. Отмечалось, что инцидент случился в барбершопе Jumanji Barbers на Никольской улице.