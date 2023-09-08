Замначальника ОМВД в Краснодарском крае задержали с «мешком» гашиша
У заместителя начальника ОМВД на Кубани нашли в машине почти 300 грамм гашиша
Москва, 8 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили внутри около 228 грамм гашиша. За рулём машины оказался заместитель начальника ОМВД по Каневскому району края Николай Медко, сообщил источник ИА Регнум.
По словам собеседника агентства, подполковник находился в отпуске. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконных операциях (кроме сбыта) с психотропными и наркотическими препаратами и их аналогами.
Медко задержан.
29 августа ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы рядом с гостиницей «Метрополь» сотрудники ДПС остановили Mercedes, за рулём которого находился 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции попросили открыть багажник и осмотрели автомобиль. Внутри они нашли целый арсенал оружия.