Москва, 8 сентября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. В Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки и обнаружили внутри около 228 грамм гашиша. За рулём машины оказался заместитель начальника ОМВД по Каневскому району края Николай Медко, сообщил источник ИА Регнум.

Отдел МВД России по Каневскому району Заместитель начальника Отдела МВД России по Каневскому району края Николай Медко

По словам собеседника агентства, подполковник находился в отпуске. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконных операциях (кроме сбыта) с психотропными и наркотическими препаратами и их аналогами.

Медко задержан.

29 августа ИА Регнум сообщало, что в центре Москвы рядом с гостиницей «Метрополь» сотрудники ДПС остановили Mercedes, за рулём которого находился 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники дорожной полиции попросили открыть багажник и осмотрели автомобиль. Внутри они нашли целый арсенал оружия.