Вашингтон, 8 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В последнее время российские войска стали наносить более точные артиллерийские удары по позициям украинской армии. Об этом 8 сентября написало американское издание Business Insider со ссылкой на доклад британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Украинским войскам придётся столкнуться с более точным эффективным российским огнём», — говорится в документе.

По словам авторов статьи, в последнее время Вооружённые силы России стали стараться наносить точные удары с использованием малого количества снарядов, что позволяет им сохранять боеприпасы и целостность артиллерийских орудий.

«Это тревожная тенденция, поскольку со временем она может значительно усилить российскую артиллерию», — отмечается в докладе.

Точному нанесению ударов артиллерии также способствует использование разведывательных беспилотников, отметили обозреватели. Они добавили, что нарастание сложности, разнообразия и плотности беспилотников российских военных вызывают беспокойство.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американская газета The Washington Post, что Вооружённые силы России выстроили мощнейшую оборону и хорошо подготовились к атакам украинской армии. Американские аналитики наряду с прочим отметили эффективность российских минных полей, играющих большую роль в скорости действий ВСУ, и артиллерии, ставшей ключевой в обороне из-за возможности наносить удары «за считаные минуты».

До этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска в ходе боевых действий улучшили позиции на купянском направлении. Также при поддержке авиации и огня артиллерии удалось отразить три попытки атак ВСУ.