Москва, 8 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Застрявших в Египте пассажиров местной авиакомпании Red Sea Airlines вывезут рейсом авиакомпании Azur Air. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе «Интуриста».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании Azur Air ZF 902 завтра, 9 сентября», ― говорится в сообщении пресс-службы туроператора.

Уточняется, что рейс отправится из Египта в 4:25 по московскому времени, а прибудет в столичный аэропорт Внуково в 10:35.

По данным «Интуриста», из-за отмены рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines 8 сентября не смогли вылететь в Россию около 180 туристов. Централизованного вывоза на родину они будут ждать в отеле Coral Sea, куда их всех направили.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, рассматривали предложения по предоставлению борта нескольких авиакомпаний.

Как сообщало ИА Регнум, компания Red Sea Airlines сообщила Росавиации и «Интуристу» об отмене полётной программы по маршруту Москва ― Шарм-эль-Шейх ― Москва с 8 по 17 сентября по техническим причинам.

Сейчас на отдыхе в Египте находятся около 480 туристов «Интуриста», которые должны вылетать рейсами Red Sea Airlines в последующие дни. Они продолжат отдых в плановом режиме. По окончании их туров им организуют вылет в Россию на рейсах других авиакомпаний.

В пресс-службе туроператора добавили, что сейчас идёт оценка целесообразности дальнейшего продолжения программы на Red Sea Airlines в Шарм-эль-Шейх. Решение пообещали озвучить в самое ближайшее время.

В середине августа авиакомпания Red Wings направила из аэропорта Жуковского резервный борт для перевозки пассажиров из Антальи в Екатеринбург. 14 августа авиарейс WZ 3062 компании задержали более чем на сутки в Турции. Его переносили несколько раз. Пассажиров за это время успели несколько раз заселить и выселить из гостиницы. Причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолёта.