Москва, 8 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. После конфликта в барбершопе между двумя мужчинами в центре Москвы произошла стрельба из травматического пистолета. Об этом 8 сентября сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/ Руслан Кривобок

Отмечается, что конфликт произошёл в барбершопе Jumanji Barbers на Никольской улице в центре Москвы.

«Один из мужчин после словесной перепалки достал травматический пистолет и направил в оппонента. Пуля попала в витрину ювелирного магазина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате стрельбы никто не пострадал, правоохранители устанавливают личность стрелявшего и его мотивы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября в результате стрельбы на свадьбе в Оттаве два человека погибли и ещё шестеро были ранены. По словам присутствовавших на церемонии бракосочетания гостей, они слышали порядка 25 выстрелов. Полиция ведёт поиски подозреваемых.

В пригороде Коламбуса (штат Огайо) полицейский 1 сентября застрелил беременную чернокожую женщину. Она сидела в автомобиле на парковке перед продуктовым магазином, когда к ней подошли правоохранители, обвинившие женщину в краже и потребовавшие выйти из машины. Женщина попыталась уехать с места событий, однако полицейские открыли стрельбу, в результате этого беременная и её неродившийся ребёнок погибли.