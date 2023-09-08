Красноярск, 8 сентября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Бывшего министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова приговорили в трём годам колонии по делу о превышении служебных полномочий, сообщили 8 сентября в пресс-службе судов региона.

Telegram-канал прокуратуры Красноярского края Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров

Решение вынес Центральный районный суд Красноярска, признав Димитрова виновным в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

«Суд признал Димитрова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года два месяца в колонии общего режима и два с половиной года лишения права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

22 июля прошлого года Димитрова задержали по делу о строительстве метро в Красноярске и по решению суда отправили под домашний арест. Он полностью признал вину и заключил с прокурором досудебное соглашение, указав на причастных к преступлению.

Вскоре задержали также главу транспортного управления Красноярского края Константина Мандрова и председателя совета директоров компании-подрядчика «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя.

Митволя арестовали по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро. Эти деньги компания получила на оплату работ по корректировке старого проекта метро, но организация выполнила только часть работ. Он находится под домашним арестом. Расследование его дела завершилось в мае этого года.

Мандрова обвинили в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Он также находится под домашним арестом.

20 июня 2023 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении Димитрова.