Москва, 8 сентября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В 2023 году объем субвенции на реализацию базовой программы ОМС во всех регионах России составляет 2,7 триллиона рублей, что на 11,6% больше, чем в 2022 году. В целом за последние пять лет субвенция выросла на 33%. На реализацию этой программы приходится основная часть расходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

ru.m.wikipedia.org Полис ОМС

Средства идут в том числе и на расширение списка медицинских услуг по полису ОМС, в том числе появляются новые виды высокотехнологичной медпомощи, современные способы диагностики и лечения. Как заявил председатель ФОМС Илья Баланин, ежегодный рост субвенции повышает доступность бесплатной качественной медпомощи, независимо от места проживания застрахованного. Он отметил, что система ОМС рассчитана не только на лечение заболеваний, но и на сохранение здоровья и качества жизни людей.

«Предусмотренная программой госгарантий превентивная медицина, которая направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков, помогает людям сохранять здоровье и жить полноценной жизнью», — заявил Баланин.

В этом году в базовой программе ОМС впервые появились дополнительные нормативы на диспансерное наблюдение. Это помогает властям на местах и региональным отделениям ФОМС планировать работу, в том числе с участием страховых медорганизаций.

Кроме того, на 20% были увеличены объемы ЭКО, расширены неонатальный скрининг и возможности прохождения реабилитации для пациентов с хроническими болезнями. Под пристальным вниманием также находятся люди с сахарным диабетом, сердечными заболеваниями и онкологией, увеличены объемы медпомощи пациентам с гепатитом С, что позволяет им получать дорогостоящие лекарственные препараты. Также вдвое выросло финансирование дорогостоящих операций по ОМС стоимостью от 1,6 до 8,3 миллиона рублей.

Всего на 2023 год по базовой программе ОМС заложено 2,9 миллиарда рублей.