Москва, 8 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Мошенники часто применяют метод социальной инженерии, привлекая людей возможностью получить какие-то бонусы и деньги без затраты усилий, и для этого создаются фейковые Telegram-каналы официальных организаций, обнаружить отличия между которыми очень сложно. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачёв.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее стало известно, что в Telegram появился мошеннический канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуги». Канал, который называется «Госуслуги в Telegram», с аватаром, похожим на логотип официального сервиса, является закрытым и обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить различные пособия для российских граждан разного возраста. Сообщается, что при попытке перейти в канал пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявка не была обработана. Далее человеку предлагают пройти по ещё одной ссылке, которая может занести вредоносные программы на устройство.

Эксперт по кибербезопасности Ромачёв отметил, что сейчас появляется немало фейковых каналов или групп, которые дублируют официальные организации и для оформления применяют стиль компании или ведомства. Поэтому отличить такой источник от официального сложно, но, по словам Ромачёва, всё же можно.

«Ссылки на все официальные каналы в мессенджерах и соцсетях есть на официальных сайтах ведомств и организаций. Поэтому надо пользоваться только ими. И на Госуслугах должна быть ссылка на их канал в Telegram. Другими лучше не пользоваться. Потому что дальше классический принцип социальной инженерии — людям предлагают какую-нибудь халяву или помощь, благодаря которой они могут получить деньги, людей такая халява подкупает, поэтому они на такие каналы и попадают», — поделился Ромачёв.

Он призвал граждан быть более внимательными и бдительными в отношении любых приглашений в группы или каналы, и тем более не переходить оттуда через сомнительные ссылки, которые могут занести вирусные программы в устройство. По словам эксперта, пользователя должно насторожить предложение официального канала ведомства или компании перейти по ссылке, в названии которой нет ничего общего с сайтом организации. Кроме того, подписка на мошеннический канал может привести к потере данных или передаче их в руки аферистов.

«Всё зависит ещё от настроек приватности вашего аккаунта. Если просто подписаны и ваш аккаунт максимально скрыт, то это никак не навредит. Если подписались, и ваш аккаунт открыт для всех и виден телефон, также вы под реальным именем, то это можно использовать для дальнейшей раскрутки вас методами социнженерии», — отметил эксперт.

Таким образом мошенники собирают данные о пользователях, а позже звонят с неизвестных номеров, представляясь сотрудниками банка или полиции, чтобы воздействовать на человека и получить с него некую прибыль.

«Роскомнадзор обязан отслеживать появление таких фейковых и фишинговых аккаунтов и блокировать их. Также МВД тоже, по сути, должно подключаться к таким ситуациям и заводить дела против мошенников, создающих подобные каналы. Правда, заявление в МВД может быть бессильно, поскольку никакого международного сотрудничества сейчас не ведётся, этим и пользуются киберпреступники в основном за границей», — пояснил Ромачёв.

При этом не все каналы-дублёры, по мнению эксперта, обязательно являются мошенническими и создаются с целью получения выгоды или нанесения вреда пользователю. Есть и те, которые создаются для рекламы. Также Ромачёв напомнил, что о получении пособий или возможности оформления льгот можно узнать не только на сайте или в каналах «Госуслуг», но и, например, очно в отделениях МФЦ.

Ранее в пресс-службе Сбербанка рассказали, что мошенники начали использовать новую схему, чтобы похищать средства как обманутых ими граждан, так и их родственников. Злоумышленники заявляют потенциальной жертве, что некие недобросовестные сотрудники банка якобы пытаются оформить на её имя кредит и таким образом похитить её средства, и советуют оформить на себя кредит, а потом перевести все деньги на якобы безопасный счёт. После этого они выпытывают у обманутого данные о родственниках.

По информации Банка России, во II квартале 2023 года российские банки отразили почти в 2,5 раза больше атак кибермошенников на счета клиентов, чем в январе–марте. Также регулятор проинформировал, что в апреле ― июне аферисты совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей.