Москва, 8 сентября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. По мере того как киевский режим продолжает упорствовать, становится понятно, что Россия не ограничится освобождением ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Ранее бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор спрогнозировал, что вооружённый конфликт на Украине закончится её распадом.

«Смелый прогноз, если учесть, что он уже отчасти сбылся, — пошутил политолог. — Большой вопрос в том, сохранится ли вообще украинская государственность. И эта ОЧУ (оставшаяся часть Украины) под большим вопросом. Мы ведь помним, с чего начиналась наша спецоперация. Зеленскому предложили: «Признаешь Луганскую и Донецкую Народные Республики, которые восемь лет отстаивали свою независимость от Украины, частью России, а также проводишь демилитаризацию и денацификацию, и всё — сохраняешь под своим контролем ту часть Украины, которая считалась на тот момент Украиной».

Но Зеленский не пошёл на это, и, как напомнил Корнилов, в итоге Киев получил включение Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. По мере того как киевский режим продолжает упорствовать, становится ясно, что Россия не ограничится этими территориями.

Политолог подчеркнул, что Россия в конечном итоге продолжит наступление и уже жители будущих освобождённых территорий станут решать, хотят ли они иметь какое-то общее будущее с тем государством, которое останется в Киеве.

«И не нужно быть большим прогнозистом, чтобы догадаться — не все захотят продолжать связывать свою судьбу с украинским государством», — сказал Корнилов.

Он уверен, что на территориях, которые сегодня находятся под контролем Киева, очень многие хотели бы связать свою судьбу с Россией, но они не могут открыто заявить об этом, опасаясь за собственную безопасность.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, могут ли жители западных областей Украины сделать выбор в пользу вхождения в состав Польши.

«Я не раз спрашивал поляков на эту тему. И они отвечали так: «Львов — польский город, но только бы без бандеровцев», — заявил Корнилов. — По мере того, как растёт напряжённость в самой Польше из-за украинских беженцев, возникает вопрос, а так ли поляки хотят видеть украинцев в составе своего государства».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Шандора, в ходе конфликта Украина понесёт большие потери и развалится. Он полагает, что после этого в мире появятся очередной замороженный конфликт и, как следствие, большие проблемы для Центральной и Восточной Европы.

До этого депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что за время конфликта на территории Украины погибли не меньше полумиллиона солдат ВСУ. Комментируя это высказывание, генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что «никто никогда и не говорил, что будет легко», тем более что сложность и кровавость ожидавшегося контрнаступления была ясна сразу.

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен признался, что в Вашингтоне увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, таким заявлениям на Западе уже никто не верит и до многих стало доходить, насколько ужасными выглядят перспективы киевского режима.