Москва, 8 сентября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Более одного миллиона человек проголосовали онлайн на выборах мэра Москвы. Это 8 сентября следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«Выдано бюллетеней 1 000 065, получено 965 617 бюллетеней», — следует из данных по состоянию на 15:07 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала, что первые полмиллиона москвичей приняли дистанционно участие в выборах мэра Москвы уже в первые часы после начала голосования. По её словам, это снова показывает активную гражданскую позицию жителей столицы.

Выборы мэра Москвы начались 8 сентября. Они продлятся три дня и будут проходить с 08:00 до 20:00. В столице открылись почти 2,2 тыс. избирательных участков для традиционного голосования, на всех есть терминалы для электронного голосования. Все, кто проголосует онлайн, смогут принять участие в акции «Миллион призов».

В рамках единого дня голосования в России проходят избирательные кампании в 85 субъектах, включая новые регионы. В общей сложности в стране пройдет 4270 избирательных кампаний.