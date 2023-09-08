Пермь, 8 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Итоги приватизации пермского АО «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп») признаны незаконными, 94,2% акций предприятия изымут и передадут в собственность государства. Такое решение 8 сентября принял Арбитражный суд Пермского края, удовлетворив иск Генеральной прокуратуры. Решение вступает в силу немедленно.

wikimedia.org Завод «Метафракс» в Губахе

«Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» <…> в количестве 281 672 929 акций из чужого незаконного владения АО «Метахолдинг», 802 299 акций из чужого незаконного владения ООО «Метафракс Трейдинг», ― зачитала решение судья Татьяна Морозова.

Суд согласился с данными надзорного ведомства о том, что приватизацию предприятия провели с нарушениями. В прокуратуре напомнили, что в 1992 году в России действовал законодательный запрет на приватизацию определённых предприятий, в том числе производящих вещества, к которым относится и метанол.

Несмотря на это, возглавлявший в то время ГПО «Метанол» директор Анатолий Ожегов незаконно создал комиссию по приватизации и в 1993 году незаконно передал акции в управление Дмитрия Рыболовлева, сообщал «Коммерсантъ».

В суде представители «Метахолдинга» заявили, что согласно действующим на момент приватизации нормативным документам и ГОСТам, метанол не относился к ядам, а поэтому запрета на приватизацию не имелось. Кроме того, приватизация прошла под полным контролем государства и имущество выбыло в соответствии с его волей, подчеркнули ответчики.

Представители предприятия в течении месяца могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» не согласилось с изъятием у него в пользу государства 11 объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожного вокзала в Норильске и обжаловала вердикт.

В начале апреля 2022 года красноярский арбитраж по иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры изъял в пользу государства, как из чужого незаконного владения, норильский железнодорожный вокзал, мост через реку Норильская и ряд участков железнодорожной инфраструктуры. До этого у ПАО по той же схеме изъяли 30 причалов в том же регионе.

В начале августа Генпрокуратура подала уже четвёртый иск об изъятии имущества у РАТМ-холдинга, который в том числе производит прицельные системы и тепловизоры для танков. Иск ведомство подало к компаниям «СибМир» и «ИсНов» с требованием передать имущество в пользу государства в связи с переходом собственности под контроль иностранных физических или юридических лиц.