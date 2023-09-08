Калининград, 8 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении гражданина США Дэниела Ш., который похитил собственного сына в Калининграде. Как рассказал ИА Регнум источник, инцидент произошёл 29 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

Находящийся в стадии развода с женой-россиянкой 35-летний уроженец Балтимора предупредил супругу о намерении погулять с четырёхлетним сыном в зоопарке. Однако вместо этого повёз его на своём Opel в сторону госграницы, которую и попытался пересечь через болота. Жена Дэниела вовремя заметила исчезновение супруга и сына и обратилась в полицию.

По словам источника, следователи расценили действия американца как несущие опасность для мальчика. Его задержали.

По факту инцидента в отношении мужчины возбудили уголовные дела о похищении несовершеннолетнего ребёнка и попытке незаконного пересечения границы.

Как сообщало ИА Регнум, 34 июля в Чите арестовали мужчину, пытавшегося средь бела дня похитить девочку. Подозреваемый попытался силой увести с собой восьмилетнего ребёнка, но девочка стала сопротивляться и окликнула старшую сестру, после чего злоумышленник удалился. Сёстры рассказали о произошедшем родителям, и они обратились к правоохранителям. Вскоре с помощью камер видеонаблюдения установили 31-летнего жителя Читы, его задержали и провели обыск в его квартире.