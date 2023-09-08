Москва, 8 сентября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 9 сентября в формате видеоконференции проведёт совещание, посвящённое ситуации в Смоленской области, сообщили 8 сентября в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Обсуждение будет касаться вопросов социально-экономического развития региона.

«На обсуждение будут вынесены, в числе других, вопросы развития обрабатывающей промышленности и инфраструктуры региона, а также сохранения объектов культурного наследия», — сообщили в пресс-службе.

17 марта президент освободил Алексея Островского (возглавлял регион с 2012 года) от должности губернатора Смоленской области. Своим указом глава государства назначил врио главы региона Василия Анохина, который прежде руководил департаментом регионального развития российского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в Кремле состоялась рабочая встреча Путина с главой Мордовии Артёмом Здуновым. Президент обсудил с главой региона социально-экономическое развитие Мордовии, в том числе ситуацию с её промышленностью. Путин обратил внимание на необходимость строго контролировать региональный бюджет.

5 сентября состоялось совещание под руководством президента по теме развития дальневосточных городов. Глава государства предложил поддержать местных производителей, чтобы снизить цены на продовольствие.