Москва, 8 сентября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 сентября по видеосвязи откроет линию МЦД-4 и ряд новых транспортных магистралей в столице. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

«Будет запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4», — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что в тот же день Путин проведёт совещание, посвященное вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Кроме того, на нём обсудят развитие в регионе промышленности и инфраструктуры, а также вопрсо сохранения объектов культурного наследия.

Протяжённость МЦД-4 составила 86 км, его конечные станции находятся в микрорайоне Железнодорожный Балашихи и в Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе. Планируется, что новый диаметр на 6-9% разгрузит Солнцевскую, Арбатско-Покровскую и Калининскую линии Московского метрополитена.

Путин 17 августа принял участие в церемонии открытия МЦД-3, соединяющего Зеленоград и Раменское. В мероприятии также участвовали Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава «РЖД» Олег Белозёров.

МДЦ — новый вид общественного московского транспорта, объединяющий формат пригородных электричек и метро. Первые два диаметра запустили в 2019 году, они соединили Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск.