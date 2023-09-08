Москва, 8 сентября, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами. Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER в Telegram-канале

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Роман Костомаров

«Недавно к проекту присоединился Роман Костомаров, олимпийским чемпион, который потерял стопы и кисти рук», — говорится в сообщении.

Съёмки сериала стартовали 30 июня, его снимает кинокомпания ID Production при поддержке Института развития интернета. Автор идеи — Людмила Арланова.

Герои фильма расскажут, как они проходили физическую и психологическую адаптацию, и будут наставниками для других людей, ставших инвалидами. В картине будет три серии.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Он длительное время дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких и был в медикаментозной коме. Это привело к нарушениям кровообращения и отмиранию тканей.

Чтобы спасти спортсмена, врачи провели несколько операций по ампутации. В марте удалось остановить распространение некроза, а 6 июля его выписали из больницы.

В конце июля Костомаров показал достижения в тренировках после протезирования на ногах. Он заново научился подниматься на препятствия. В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Костомарову сделают ручные протезы.

Костомаров не только научился ходить, но снова встал на лед: 22 августа он впервые после болезни выступил на публике. Это произошло на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.