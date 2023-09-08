Вашингтон, 8 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В ходе успешного наступления российские силы могут окружить Харьков. Такое мнение в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», — заявил военный аналитик.

Контрнаступление ВСУ, начавшееся три месяца назад, эксперт назвал полным фиаско. Макгрегор сообщил о подготовленной российскими войсками для украинской армии ловушке, в которой бойцы ВСУ будут «жертвовать собой» в больших количествах. Благодаря отлаженной системе разведки российские войска способны обнаружить и уничтожить большинство целей, что делает украинское контрнаступление бессмысленным, констатировал полковник.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось полным провалом. В Минобороны отметили, что только за три месяца так называемого контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тыс. человек.

Как заявил 8 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, потери ВСУ к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. По его словам, речь идёт о прямых потерях.

Большие потери Украине в ходе конфликта предрёк и бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор. Он также считает, что страна в итоге развалится.

Нынешняя политика Белого дома, готового поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере Украиной территорий, уверен отставной офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис.