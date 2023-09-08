Мурманск, 8 сентября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российский телеком-оператор «МегаФон» построил для ФГУП «Росморпорт» защищённый канал связи протяженностью 50 км для передачи изображения и метеоданных. Устойчивый сигнал и непрерывность потока данных позволят контролировать безопасность движения танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области.

Пресс-служба ФГУП «Росморпорт» в Мурманской области «МегаФон» построил для ФГУП «Росморпорт» защищённый канал связи

Канал объединил в защищенную сеть объекты ФГУП «Росморпорт» в Мурманской области: автоматизированный радиотехнический пост в акватории Баренцева моря и центр системы управления движением судов. Расстояние между ними составляет почти 50 км. Объекты соединены между собой радиорелейной связью по двум каналам, проложенным разными маршрутами. Скорость передачи данных по сети — до 500 Мбит/с.

Информация от радионавигационного оборудования и автоматической метеостанции поступает в центр управления в Мурманске. Это позволяет контролировать навигационную обстановку и поддерживать радиосвязь с судами в режиме реального времени, принимая оперативные решения и обеспечивая безопасность судоходства. Так, операторы службы управления движением судов могут вести круглосуточное наблюдение за навигационной обстановкой в акватории и помогать танкерам-газовозам безопасно подходить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки.

Терминал предназначен для перевалки сжиженного природного газа (СПГ). Сырье доставляется с арктических месторождений танкерами-газовозами ледового класса в течение всего года. После газ перегружают в плавучие хранилища или методом «борт-в-борт» сразу на конвенционные суда для дальнейшей транспортировки. Терминал рассчитан на обслуживание до 600 танкеров в год.