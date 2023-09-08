Вашингтон, 8 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Из-за неудач украинского контрнаступления президенту страны Владимиру Зеленскому необходима ранее одобренная Соединёнными Штатами помощь в размере миллиарда долларов, чтобы создать видимость сопротивления ВСУ российским военным. Об этом 8 сентября заявил экс-разведчик американской армии Тони Шаффер в эфире Real America’s Voice.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очевидно, что [госсекретарь США Энтони] Блинкен, растрачивающий деньги на контрнаступление, пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть этот провал ВСУ против России», — сказал он.

Бывший разведчик усомнился в том, что такая тактика может сработать, и назвал новый пакет американской помощи Киеву «мошенничеством и взяткой» администрации президента Джо Байдена.

«Мы знаем, что они [киевские власти] увольняют людей из-за коррупции, но при этом мы даем им ещё больше денег? Серьёзно?» — высказал своё недовольство Шаффер.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву более $1 млрд. По его словам, $665,5 млн из них пойдут на военную и гражданскую помощь.

Ранее в этот же день американский госсекретарь объявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. Он также назвал это обстоятельство «обнадёживающим».

Военный эксперт Иван Коновалов 6 сентября заявил, политики США и Украины постоянно говорят о победах ВСУ, но на Западе им уже никто не верит. Он уточнил, что Блинкен, говоря о прогрессе украинского контрнаступления, вероятнее всего, основывался на «победоносных» заявлениях Киева.