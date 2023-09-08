Москва, 8 сентября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ, расположенных на территории ДНР, сообщил 8 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны», — рассказал он.

Конашенков также сообщил, что российские лётчики и артиллеристы за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 113 районах. Они также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР. За сутки украинская армия на донецком и южнодонецком направлениях потеряла более 400 военных.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 8 сентября сообщил, что у ВСУ выросли небоевые потери на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Он отметил, что это следует из рапортов украинского командования, которое объясняет происходящее низким уровнем морально-психологического состояния военнослужащих. Предположительно, в рядах ВСУ участились случаи самоубийств и внутренних конфликтов с применением оружия.

Экс-премьер Украины Николай Азаров 7 сентября заявил, что потери ВСУ к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что имеет в виду невозвратные потери.