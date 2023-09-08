Москва, 8 сентября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил на брифинге 8 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Работа расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

«Отражена одна атак украинских сил, в районе населённого пункта Новодонецкое уничтожен полевой склад боеприпасов подразделения ВСУ», — заявил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа российские военные уничтожили четыре склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях и в ДНР. В Минобороны уточнили, что склады ликвидировали в районах населённых пунктов Львово, Михайловка, Искра и Красногоровка. На следующий день уничтожили ещё один склад ВСУ в Запорожской области. Конашенков сообщил, что полевой склад боеприпасов ликвидировали в районе Работина. Помимо этого на запорожском направлении российские подразделения отразили пять атак противника.

Позднее, 2 сентября, российские войска уничтожили ещё один полевой склад ВСУ в районе населённого пункта Тягинка в Херсонской области. Вместе с ним также поразили в районе Отрадокаменки пункт управления украинскими беспилотниками. Всего за сутки на херсонском направлении российские военные ликвидировали более 30 бойцов ВСУ, два автомобиля и гаубицу Д-30.