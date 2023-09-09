Москва, 9 сентября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Тело младшего брата актёра Евгения Панфёрова Сергея обнаружили в запертых апартаментах спустя неделю после его смерти. Тревогу забили соседи, которые уже несколько дней не видели 27-летнего мужчину. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Как рассказали родственники, Сергей не пил и не употреблял наркотики, поэтому смерть в таком раннем возрасте им кажется странной.

7 сентября в полицию обратился актёр театра МОСТ Евгений Панфёров. Он рассказал, что ему позвонили из управляющей компании дома, где проживал его 27-летний брат Сергей, и попросили проведать его. Работники УК объяснили, что жильца давно не видели соседи и дверь в квартиру молодой человек им не открывает. Вместе с 62-летним отцом актёр поехал в район Марфино, где проживал брат. Дверь оказалась закрыта изнутри, чтобы попасть в квартиру, им пришлось вскрыть окно. Внутри среди разбросанных вещей они обнаружили тело своего родственника.

«В квартире на первом этаже дома на улице Гостиничной было обнаружено тело 27-летнего мужчины. Давность смерти около 7 дней», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские, прибывшие на место, опросили родственников. По их словам, погибший не был замечен в употреблении алкоголя или наркотиков и даже не курил. С родственниками в последний раз общался в конце июля. Сейчас по факту смерти Сергея полиция проводит проверку.

Евгений Панфёров родился 20 августа 1989 года. Он ведущий артист и помощник художественного руководителя театра МОСТ Евгения Славутина. Панфёров окончил ВШСИ Константина Райкина по специальности «артист драматического театра и кино». В театре МОСТ Евгений играет ведущие роли в спектаклях: «Дорогой Бог!», «Уроки любви», «Вальпургиева ночь».