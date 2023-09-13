Москва, 13 сентября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Спрос на новостройки в Москве начал восстанавливаться после ухудшения в феврале. По информации застройщиков, этим летом рост продаж составлял 25% к прошлому году и 5% к прошлому месяцу. При этом квартиры в Москве подорожали в среднем на 1,4%, до 260 650 руб. за кв. м.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

В свою очередь девелоперы стали больше вкладываться в рекламу своих проектов. По данным сервиса недвижимости «Домклик», в 2022 году они увеличили расходы на рекламу в среднем на 28%, а некоторые из них — на 333%.

«PR конкретного девелоперского проекта направлен сразу на несколько целевых групп: потенциальные покупатели, дольщики, банки, партнеры, представители госорганов», — пояснил директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама» Яков Катков. По его словам, если один из основных критериев оценки проекта — надежность застройщика, то для продвижения новостройки необходимо проводить и PR девелоперской компании в целом. «Это тот фундамент, на котором можно строить взаимоотношения со всеми целевыми группами», — подчеркивает он.

Так, рекламные кампании, которые проводятся для девелоперов, — это длительные проекты, которые длятся от одного года и более, то есть на протяжении всего периода строительства. При этом для них могут быть задействованы до 30 рекламных конструкций. «Потенциальным покупателям квартир (дольщикам) это интересно потому, что квартиры обычно покупаются в районах, расположенных недалеко от текущего места жительства», — считает Катков.

«Застройщиками это приветствуется, так как бюджет таких сделок обычно начинается от 30–40 млн руб., это позволяет осуществить полный охват аудитории на выбранной застройщиком территории на продолжительное время. Что, безусловно, ведет к увеличению продаж квартир», — отметил он.

Кроме того, на рынке был введен механизм эскроу-счетов, призванный решить долгосрочную проблему обманутых дольщиков, которые были одним из главных вызовов в отрасли. «Правительство ясно обозначило свое намерение — постепенный отказ от традиционного, уже привычного всем долевого строительства и переход к проектному финансированию стройки. То есть у застройщиков постепенно отбирают бесплатное финансирование деньгами дольщиков и подталкивают их к банковскому кредитному финансированию», — пояснил директор по развитию взаимозачетных операций ГК «Мособлреклама».

Механизм эскроу-счетов устроен следующим образом: покупатель жилья в строящемся доме перечисляет деньги на специальный счёт в банке, где средства будут храниться до тех пор, пока застройщик не сдаст дом в эксплуатацию, а также пока хотя бы один из дольщиков не оформит право собственности на свою квартиру. Только после этого строительная компания получит доступ к деньгам.

Таким образом, меняется структура бюджета застройщиков и принципы формирования их имиджа. «По старым правилам девелопер рассчитывается за оказанные нашей компанией рекламные услуги посредством переоформления недвижимости в строящемся (рекламируемом) строительном объекте в пользу ГК «Мособлреклама». По новым правилам (эскроу-счет) застройщик получает отсрочку платежа за оказанные нашей компанией рекламные услуги на весь период строительства своего строительного объекта», — отметил Катков.