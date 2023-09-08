Москва, 8 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Потери Вооружённых силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации на донецком и южнодонецком направлениях превысили 400 военных. Об этом 8 сентября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Global Look Press/Ashley Chan/Keystone Press Agency

На донецком направлении ВСУ потеряли более 215 военнослужащих. Кроме того, российские подразделения отразили 12 атак подразделений ВСУ и бригады теробороны, в том числе у Артёмовска, Орехово-Василевки и Весёлого.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны», ― сообщил представитель Минобороны.

Также ВСУ потеряли четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, гаубицу Д-20, противотанковое орудие «Рапира», станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

На южнодонецком направлении в течение суток ВСУ потеряли до 190 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля ВСУ, а также артиллерийскую систему М777 производства США. В районе Новодонецкого в ДНР ликвидировали склад боеприпасов подразделения ВСУ.

«На южнодонецком направлении <…> отражена атака штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ», — сказал генерал-лейтенант.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 7 сентября, на этих направлениях украинская армия за сутки потеряла до 500 военных. На донецком российские военные отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах сёл Клещеевка и Андреевка и посёлка Химик в ДНР. На донецком направлении российские военные уничтожили более 320 украинских военнослужащих, на южнодонецком ― до 180 украинских бойцов.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рядах украинской армии на купянском, краснолиманском и донецком направлениях наблюдается рост небоевых потерь личного состава. По его словам, количество таких случаев в рядах ВСУ, нацгвардии и среди добровольцев на Украине, по отправляемым в Киев данным, в последнее время постоянно нарастает.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 7 сентября заявил, что потери ВСУ к концу текущего года могут превысить 500 тысяч человек. Он отметил, что имеет в виду именно невозвратные потери.