Москва, 8 сентября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про котов-рецидивистов, обманувшем епархию мошеннике, похороны мух и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата мф Кот, который гулял сам по себе. реж.Александра Снежко-Блоцкая . 1968. СССР Кот

Центральный федеральный округ

В столичном аэропорту Шереметьево летящей в Омск женщине сказали, что ее багаж весит больше, чем она оплатила. Стоящий в очереди мужчина любезно предложил переложить часть вещей к нему. Женщина отдала одежду и обувь, села в самолет. Уже в Омске она узнала, что мужчины в самолете нет, кто он — неизвестно. Потерпевшая написала заявление в полицию с просьбой найти пропажу, сообщает «Москва. Городовой». Мужчину быстро нашли, он обещал отправить вещи почтой.

Экзотическое предложение руки и сердца сделали в Люберцах: на школьной линейке в День знаний. Мужчина предложил своей даме, которая привела дочку в первый класс, выйти за него замуж. «Рай и мкАД. Подмосковье» пишет: женщина ответила согласием.

В Старом Осколе даму, которая торговала на рынке овощами с огорода, прогнали за «слишком дешёвые овощи». «Белгородчина» сообщает, что цены у огородницы были гораздо ниже, чем у соседних перекупщиков. Директор рынка заявил: это мешает другим торговцам, и попросил поднять цены или уйти с места.

Сотрудники мужской колонии строгого режима №4 в Кинешме поймали чёрного кота, который пытался пронести на территорию исправительного учреждения шесть свертков, кажется, с наркотиками. Они были спрятаны в самодельном ошейнике. «Ивановская строчка» напоминает, что это не первый случай, когда с помощью котов пытаются пронести запрещенные вещества в эту колонию: «Так и живем».

В Тамбовской области замахнулись на выращивание тюльпанов. Луковицы уже закупили. Есть вероятность, что к следующему 8 марта тюльпаны во многих регионах будут тамбовскими, надеются «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

В реанимацию Санкт-Петербурга поступил молодой человек с многочисленными ожогами. Оказалась, что он пытался согреться на печи для кремации. «78 | Новости» передает подробности. Пострадавший приехал из Екатеринбурга, не нашел места для ночлега, пробрался на территорию городского кладбища, нашел что-то теплое и прилег на него. Это оказалась печь для кремации… В итоге ожоги второй степени. Состояние тяжёлое.

Приволжский федеральный округ

Выксунскую епархию обманули на три миллиона рублей. Аферист позвонил, представился митрополитом и потребовал срочно перечислить деньги за церковную утварь. «Как в Волгу глядели» сообщает, что как только сумму перевели, «митрополит» испарился.

В Пензе жители Токарной улицы почти полгода ждут, когда им поставят новую остановку. Еще весной старая рухнула от сильного ветра. Половину лета жители стояли под дождями, вторую половину — на солнцепеке. Теперь им грозят снова дожди и слякоть… Но «наши коммунальщики настолько хозяйственные, что до сих пор ничего не предприняли», иронизирует «Сурский край».

Стадион «Мордовия Арена» попал в новый учебник по истории для одиннадцатого класса — единственный из семи, построенных к ЧМ по футболу 2018 года. «Видимо, оранжево-красный дизайн и необычная форма нашего стадиона впечатлили составителей, и они сочли, что он самый красивый», — предполагает «Голос торамы».

Пермяков пригласили на похороны мух. Это старый обряд, провожающий лето. С мухами попрощаются до весны. Похороны, пишет «Большая Пермь», пройдут в музее.

В Башкирии глава сельсовета сдал вверенный ему вещдок на металлолом. Mkset рассказал, что сданы рельсы, которые проходили по делу о краже в качестве вещественного доказательства. Обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону трамвай опять протаранил дом. Don Mash передает, что причиной стала непогода и плохое состояние путей: трамвай на повороте подскочил на скользких рельсах и влетел в здание. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Несколько месяцев назад был похожий случай, при этом жильцы дома, стену которого снес трамвай, всё ещё пытаются добиться компенсации.

Северо-Кавказский федеральный округ

Ossetia News пишет, что житель Владикавказа украл у знакомого четыре миллиона рублей, полученных им в наследство. Интересен метод: все деньги он ухитрился спрятать в рукав. Воришку уже нашли. Идет разбирательство.

Уральский федеральный округ

В Сургуте придумали интересное развлечение для туристов и жителей: постановочную свадьбу. SiTV передает объяснение, полученное из дворца торжеств: предложение должно заинтересовать тех, кто расписался в другом городе, но хочет порадовать близких в Сургуте, тех, кто решил повторить церемонию, или же для тех жителей, которые… просто забыли на церемонию свои паспорта.

В Челябинске намерены заместить шотландский скотч. Строительство завода мощностью до шести миллионов бутылок в год обойдется в миллиард рублей: не меньше, чем для стандартного в регионе машиностроения. «План амбициозный, но за последние сутки оброс шутками. Впрочем, может, действительно начнем славиться не только макаронами, конкурирующими с итальянской пастой», — считает «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

Абаканцы, по словам канала «Бузотеры и воронье», жалуются на «семя Жириновского». Дело в том, что недавно в почтовые ящики жителям разложили рекламные конверты с портретом Владимира Жириновского. Внутри были семена гороха, капусты, укропа… Но они, если верить абаканцам, оказались прошлогодними и плохо всходят.

Дальневосточный федеральный округ

В Уссурийске Приморского края нашли «злую киберсобаку». Железный зверь кошмарного облика стоит на крыше частного дома. «Страновед» передает слова местных жителей, которые называют скульптуру «киберпанком по-уссурийски». Кто-то утверждает, что в этом доме живет человек, делающий скульптуры из металлолома.

Другая железная скульптура — на берегу бухты Нагаева в Магадане — отпраздновала десятилетний юбилей. Это железный мамонт, собранный из металлического мусора. Он называется «Время», пишет «Смотровая вышка». За десять лет скульптура приобрела задуманный ржавый оттенок. Это, по мысли авторов, должно напоминать о том, как быстро идет время, разрушающее и металл, и жизни живых существ.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 15 сентября.