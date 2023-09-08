Москва, 8 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Активы шведского автопроизводителя Volvo в России передали местному инвестору, сообщил 8 сентября Минпромторг.

NARONG SANGNAK/EPA/ТАСС

«Активы автоконцерна Volvo в России были переданы российскому инвестору», — сообщили в ведомстве.

Минпромторг сообщил, что вместе с новым собственником определил партнёра в России для дальнейшего развития производства на площадке концерна в Калуге. Работа по скорейшему перезапуску завода продолжается.

ИА Регнум 8 сентября сообщило, что операционный контроль в ряде дочерних структур Volvo в России перешёл к российскому бизнесмену Игорю Киму. По данным ЕГРЮЛ, под его контролем теперь находится завод Volvo Trucks в Калуге.

Генеральным директором этого завода по производству грузовиков стал Алексей Санников — партнёр Кима по бизнесу.

В конце февраля Volvo Group заявил о прекращении выпуска грузовиков. С марта компания перестала поставлять в Россию автомобили и запчасти. В апреле начались сокращения сотрудников российских подразделений. В октябре Volvo объявил о планах продать российский бизнес.

Группа ГАЗ 5 сентября отозвала иск к концерну Volkswagen, с которым она судится после решения компании приостановить производственную деятельность в России. Решение отказаться от производства по сборке на заводе в Нижнем Новгороде немецкий концерн принял в августе 2022 года.