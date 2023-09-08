Москва, 8 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Западу и Киеву не хочется открыто подтверждать потери ВСУ в полмиллиона человек, потому что для Украины — это колоссальная цифра, которая может вызвать резонанс в мировой общественности и пошатнуть доверие к НАТО. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее депутат от Ирландии Клэр Дейли во время заседания Европарламента заявила, что за время конфликта на Украине погибли не менее полмиллиона военных ВСУ, а Киев в ходе мобилизации направлял повестки даже людям с ограниченными возможностями здоровья. Также евродепутат отметила, что считает неправдой заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о постепенном захвате украинскими силами территорий. В ответ генсек НАТО заявил, что «никто никогда и не говорил, что будет легко», и добавил, что, по его мнению, сразу было понятно, что украинское контрнаступление будет «кровавым и сложным».

Богдан Безпалько счёл вполне достоверными цифры, которые озвучила евродепутат. Более того, по словам политолога, это подтверждает и недавняя ситуация, когда один из украинских операторов связи предлагал отправить смс на специальный номер в память о 400 тысячах человек, которые, как было сказано в сообщении, уже не вернутся с поля боя.

«Цифры примерно такие же. Поэтому, вероятно, что они отражают реальные потери ВСУ, которые колеблются от 400 до 500 тысяч военных. Для Украины это очень много, колоссальные цифры. А то, что Столтенберг никак не прокомментировал эти цифры, может косвенно говорить, что он подтверждает эти данные», — отметил Безпалько.

По его мнению, западные политики не хотели бы подтверждать и оглашать такие цифры, поскольку это вызвало бы резонанс у населения западных государств. Тем более, что ресурсы людей на Украине значительно истощаются, а, это значит, по словам Безпалько, что дальнейшие потери будут непосредственно относится и к жителям других стран, которые отправляются на Украину в качестве наёмников.

«Столтенберг подтвердил, что война идёт на истощение, что потери будут идти дальше. Речь идёт о «добровольцах» или наёмниках, под видом которых сражаются кадровые части, например, польские. Но очевидно, что затянуть пояса, испытать экономические трудности или потери придётся всем западным странам, если они не выйдут из этой гонки на истощение», — поделился политолог.

Эксперт также не был удивлён циничным и хладнокровным ответом генсека НАТО, который подтвердил вслух то, что и так все знали, что украинское контрнаступление «кровавое и сложное».

«Украинский конфликт в принципе показал, что большая часть политиков и общественных деятелей сбросили маски, которые они долго носили. И теперь они говорят то, что думают на самом деле, что является частью их идеологии. Когда глава Еворпейской дипломатии Жозеп Боррель заявляет о том, что всё должно решиться на поле боя, то как это выглядит? Примерно также, как и слова Столтенберга», — заключил Безпалько.

Политолог отметил, что сейчас большая часть западных политиков откровенно выражает именно ту позицию, которую они всегда разделяли в отношении России — нанести ей серьёзный ущерб и привести страну к упадку. При этом Безпалько указал на полную утопичность подобных мыслей, что показывает ситуация на поле боя сегодня.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, комментируя реакцию генсека НАТО, заявил, что игнорировавший соответствующий вопрос депутата Европарламента Йенс Столтенберг этим подтвердил, что украинская армия в ходе военного конфликта потеряла полмиллиона военных. По мнению советника, такое хладнокровие может являться свидетельством того, что кто-то «очищает» территорию Украины от её населения для чего-то.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери ВСУ к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. ОН уточнил, что имеет в виду именно прямые потери.

Ранее бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор заявил, что Украина понесет большие потери в результате конфликта и развалится. Эксперт предупредил, что в настоящее время сохраняется угроза вовлечения в украинский конфликт новых стран, даже тех, которые не выражают стремления участвовать в нём.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось полным провалом. В Минобороны РФ отметили, что только за три месяца так называемого контрнаступления, ВСУ потеряли более 66 тыс. человек.