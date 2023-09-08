Москва, 8 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. По предварительным данным, в результате взрыва в жилом доме на юго-востоке Москвы пострадал один человек. Его осматривают медики, сообщил ИА Регнум источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным собеседника, взрыв произошёл в результате попытки вскрыть сейф, в котором хранилось оружие и боеприпасы к нему.

«Владелец сейфа забыл код и попросил помочь открыть его своего знакомого. Когда тот попытался вскрыть сейф с помощью углошлифовальной машины (болгарка. — Прим. ред.), раздался взрыв. По предварительным данным, в сейфе сдетонировал порох, на который попала искра», — рассказал источник.

Ранее в этот день очевидцы сообщили о сильном хлопке в одном из домов на Зеленодольской улице. На третьем этаже были выбиты несколько окон.