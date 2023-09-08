Москва, 8 сентября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Эксперты-политологи отметили в первый день трёхдневного голосования в России взрывной рост негативных и провокационных материалов о выборах в информпространстве. Об этом на брифинге в Общественной палате 8 сентября рассказал представитель Российской ассоциации политической науки, замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

РИА Новости/Владимир Николаев

По его словам, представители недружественных России стран усилили попытки вмешаться в её внутренние процессы. Эксперт напомнил, что заявления, дискредитирующие российские выборы, накануне сделал в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Заявление было направлено на дискредитацию выборов в новых субъектах России. Именно выборы в ДНР, ЛНР и Запорожье становятся основным объектом информационных атак — распространяется мнение, что Россия якобы нарушает Устав ООН», — сообщил Шаповалов.

Политолог указал, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), её парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека также делали заявления, направленные против выборов в России. Шаповалов напомнил, что в своё время ОБСЕ занимала важное место в сокращении военных угроз в Европе, но сейчас полностью перестала выполнять свою конструктивную функцию, «превратившись в рупор вашингтонской пропаганды».

По мнению Шаповалова, слова госсекретаря США, вероятно, стали основным сигналом для остальных сателлитов Вашингтона, которые мгновенно последовали его примеру. Как напомнил политолог, такие сообщения обычно имеют противоположное действие, так как для российского народа главными являются права и Конституция, и подобные атаки приводят к укреплению и консолидации общества.

Блинкен 8 сентября пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах России. Он заявил, что лица, поддерживающие выборы в России, могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям. После этого Госдеп выступил против выборов на новых российских территориях и также заявил, что США введут санкции в отношении лиц, поддерживающих проведение выборов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму.

Единый день голосования впервые пройдёт в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Избирательные кампании идут в 85 субъектах Российской Федерации. В 21 регионе будут прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. Глава Центризбиркома Элла Памфилова 23 августа сообщила о регистрации в новых российских регионах 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания. В списки внесли более 1300 кандидатов. Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.