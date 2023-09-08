Мелитополь, 8 сентября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, ведущие бои в Запорожской области, подбили второй британский тяжёлый танк Challenger 2, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум Танк Сhallenger 2

«В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка», — сказал он.

Балицкий сообщил, что всего на этом участке фронта заметили около семи Challenger 2. Два из них уничтожили с помощью противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

Глава региона подчеркнул, что украинская сторона не сможет эвакуировать подбитые танки для ремонта из-за их большого веса.

О первом уничтоженном Challenger 2 в Запорожской области заявил 5 сентября глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что британский танк подбили возле Работина.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение Challenger 2 в ходе СВО. Он добавил, что Лондон не будет отправлять Киеву новый танк взамен подбитого.