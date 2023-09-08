Москва, 8 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в жилом доме на юго-востоке Москвы, сообщили ИА Регнум очевидцы.

Александр Рюмин/ТАСС

По словам собеседника агентства, в результате сильного хлопка в одном из домов на Зеленодольской улице на третьем этаже выбиты несколько окон. Оперативные службы выясняют обстоятельства инцидента.

14 августа сообщалось о взрыве в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве. Взрывной волной вынесло оконную раму на 16-м этаже, которая рухнула на автомобиль. Как выяснилось, взорвался холодильник. Травмы получил мужчина, который его ремонтировал.