Вашингтон, 8 сентября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные создали спецподразделение со старыми вертолётами Ми-28 для борьбы с беспилотниками украинской армии. Об этом 8 сентября сообщил американский журнал Forbes со ссылкой на украинские и российские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, в конце августа российские военные решили создать из старых ударных вертолётов Ми-28 спецподразделение, которое будет уничтожать украинские беспилотники.

Авторы публикации отметили, что скорость этих вертолётов позволяет перехватывать дроны ВСУ и ликвидировать их из собственного вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев рассказал ИА Регнум, что разработанная ещё во времена СССР тактика применения вертолётов для перехвата низкоскоростных целей возродилась и эффективно себя проявила — таким образом сбили несколько украинских беспилотников. Он уточнил, что такую тактику разработали после посадки Матиаса Руста у Красной площади в 1987 году.

Боец 1-го Донецкого армейского корпуса российских войск 7 сентября рассказал, что использование FPV-дронов против вертолётов по целому ряду причин окажется неэффективным. По его словам, из-за этого украинской армии не стоит думать о завоевании господства в воздухе.