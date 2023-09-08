Москва, 8 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Первые полмиллиона жителей Москвы проголосовали на выборах мэра уже в первые часы после старта голосования 8 сентября, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Она подчеркнула, что жители города проявляют высокую активность в голосовании с самого утра.

«Москвичи в очередной раз доказывают свою активную гражданскую позицию, и цифра в полмиллиона проголосовавших всего за четыре часа это доказывает», — сказала Кириллова.

В выборах мэра Москвы принимает участие действующий глава столицы Сергей Собянин. Также за этот пост борются вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии СРЗП Дмитрий Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, выборы мэра Москвы стартовали 8 сентября и продлятся три дня с 08:00 до 20:00. В столице открылись почти 2,2 тыс. избирательных участков, на всех есть терминалы электронного голосования. Все, кто проголосует онлайн, могут принять участие в акции «Миллион призов».

Всего в России в рамках единого дня голосования проходят избирательные кампании в 85 субъектах, в том числе в новых регионах. Всего по стране пройдет 4270 избирательных кампаний.