Донецк, 8 сентября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Владимир Мединский и временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин возложили цветы к новому монументу, посвящённому шахтёрам Донбасса ― тем, кто воевал с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и их потомкам. Об этом Пушилин сообщил 8 сентября в Telegram-канале.

Кадр из видео. Telegram-канал Дениса Пушилина Монумент, посвящённый шахтёрам Донбасса ― тем, кто воевал с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и их потомкам

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3831734" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Мы празднуем 80-летие освобождения Донбасса. Это праздник не только для Донбасса, не только для Донецкой Народной Республики, это праздник для всей страны. И 80 лет назад Донбасс, жители Донецка были символом несгибаемой воли, мужества, борьбы за Родину. Так происходит и сейчас», ― подчеркнул Кириенко.

Он добавил, что шахтёры, люди мужественной профессии, которые взяли в руки оружие и встали на защиту своей Родины, стали символом гордости для всей страны. По его словам, неслучайно авторы этого мемориала взяли в качестве образа абсолютно реальных людей ― деда и внука, которые с разрывом в 80 лет встали на защиту своей страны.

«Это очень справедливо, важно и для жителей Донбасса, и для всей России», ― сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

Пушилин в свою очередь сказал, что в республике появилось ещё одно памятное место, которое, как он уверен, станет знаковым для Донбасса. Он поблагодарил Российское военно-историческое общество за ещё один значительный вклад в увековечение героической истории Донбасса.

В тот же день Кириенко и Пушилин возложили цветы к монументу Славы в городе Шахтёрске.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Глава государства подчеркнул, что 8 сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории России. В этот день 80 лет назад освободили от нацистских оккупантов легендарный непокорённый Донбасс — многовековой оплот России, землю тружеников, воинов.

Путин напомнил, что ресурсы Донбасса имели для нацистской Германии колоссальное значение, а их захват был одной из целей нападения на СССР, однако на этих территориях нацисты встретили яростное народное сопротивление, которое не ослабевало ни на один день. А затем бойцы Красной армии сломили немецкую линию обороны, что было немыслимо сложно.