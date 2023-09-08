Лондон, 8 сентября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Самолёты британских ВВС охраняют суда с украинским зерном в Чёрном море, сообщило 8 сентября издание The Daily Telegraph.

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

«В последние недели британская авиация патрулирует воздушное пространство над Чёрным морем», — говорится в статье.

По данным издания, британское минобороны активизировалось в регионе после прекращения зерновой сделки. В канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявляли о намерении Лондона использовать все возможности для наблюдения, разведки и сбора информации о деятельности России в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе телефонного разговора 8 сентября Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двусторонние усилия по разблокировке зернового коридора. В частности, британский премьер сообщил, что страна постарается ускорить прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Чёрного моря. Помимо этого Сунак и Зеленский коснулись темы украинского контрнаступления и потребностей ВСУ. Британский премьер пообещал продолжить оказывать поддержку.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны. Президент России Владимир Путин 13 июля допустил приостановку участия России в зерновой сделке, а 17 июля Кремль объявил о приостановке участия России в зерновой сделке.

Во время её действия Украина использовала морские коридоры для совершения терактов и диверсий против военных и гражданских объектов в России. Одновременно с приостановкой действия соглашения Минобороны отозвало гарантии безопасности судоходства по соответствующему черноморскому коридору. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что черноморские договорённости фактически прекратили своё действие.

Позднее, 7 сентября, Киеву поставили условие для страховки поставок зерна. Гендиректор страховой компании Lloyd’s of London Джон Нил заявил, что предприятие будет готово страховать перевозки зерна из украинских портов, только если установят международные коридоры по аналогии с теми, что были в зерновой сделке, и уже обсуждает это с представителями ООН.