Москва, 8 сентября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Московская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений разработала дизайн модуля отображения информации для интеллектуального прибора учёта электроэнергии. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания из Москвы разработала дизайн модуля умного счётчика электроэнергии

«Развитие промышленного дизайна — одна из приоритетных отраслей для города, которая помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы и выпускать востребованную на рынке продукцию. В этом направлении также активно продвигаются столичные дизайнерские компании, которые реализуют проекты для промпредприятий по всей стране», — заявил Овчинский. «В частности, московская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab разработала дизайн-проект модуля интеллектуального счётчика для отечественного производителя», — добавил он.

Устройства отличаются высокой эргономичностью. Перед лабораторией стояла задача, чтобы дизайн был удобен для пользователей всех возрастов. Модуль «МИРТ-835» отображает информацию со счётчика электроэнергии, к которому он привязан. Разработка оснащена графическим жидкокристаллическим дисплеем, где можно изменять размер шрифтов и цифровых значений, иконок состояний и уведомлений.

Заказчиком выступила компания ООО «Миртек» из Ставрополя, которая с 2006 года занимается разработкой и внедрением решения для интеллектуального учёта энергоресурсов на территории России и стран СНГ. Предприятие готово приступить к серийному производству модуля отображения информации, разработанного столичным дизайнерским агентством.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Для предприятий доступны более чем 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.