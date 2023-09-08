Москва, 8 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Если власти России действительно начнут маркировать вредную еду, то ощутимые потери понесут мелкие производители и сети быстрого питания, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Сергей Бобылев/ТАСС

Накануне выяснилось, что российское правительство прорабатывает вопрос о маркировке вредных продуктов питания. В числе таковых рискуют оказаться копчения, соления, сладкие газированные напитки, фастфуд и прочее.

Как пояснил Чеглов, экономические потери на обновлении упаковки для крупных производителей не будут столь существенными, если власти дадут им «переходный период» для реализации уже имеющихся запасов упаковки.

«В итоге эти расходы сведутся к затратам на новый макет и будут «распылены» на объём продукции. Для мелких производителей траты будут более ощутимы, но не смертельны. Гораздо большие убытки сетям быстрого питания нанесёт внимание правительства к гамбургерам и картофелю фри, — сказал Чеглов. — Да, это не самое здоровое питание, но возникает угроза уже работающим бизнесам».

По его словам, не следует ждать запретов, тем более в сегодняшней сложной ситуации в экономике и общественных настроениях. Скорее всего, дело кончится предупреждениями на упаковках, которые, как показывает практика, слабо влияют на потребителей.

«Однако отказываться от идеи маркировки вовсе точно не стоит», — сказал Чеглов.

Об издержках для производителей предупредила и Светлана Казанцева, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Да, издержки производителей продукции, относимой к вредной, вырастут, что при сохранении маржинальности может привести к росту цен. Но с социальной точки зрения это будет благоприятное для общества повышение цен, аналогичное, допустим, табачной продукции», — сказала она.

По её словам, маркировка будет играть роль «напоминалки» для потребителей, которые и так знают о том, что эта продукция не совсем полезна для здоровья, но все равно её покупают, потому что сформированы потребительские и вкусовые привычки.

По её словам, опыт показал, что вводимые ранее аналогичные маркировки не дали того эффекта, на который изначально был расчёт: люди, несмотря на маркировку, покупают, например, табачную продукцию.

«Взгляд при покупке такой продукции «замыливается», и при постоянном приобретении потребитель уже просто не замечает маркировку», — считает она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению диетолога Натальи Кругловой, продукты питания действительно следует маркировать. Но не по принципу «вредно/полезно», а указывая, сколько соли, сахара и насыщенных жиров содержится в том или ином товаре, и информируя потребителя о том, что можно есть каждый день, а что только иногда. Врач Павел Воробьёв полагает, что идея маркировки и вовсе вредна, так как непонятно, кто и какие критерии будет устанавливать.

Осенью 2022 года Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о надписях для маркировки экопродукции, а летом 2023 года Минпромторг подготовил проект постановления об автоматическом запрете с 1 ноября продаж нелегальных и просроченных товаров, подлежащих маркировке.

Несколько лет назад жители России поддержали идею введения маркировки продуктов питания по системе «Светофор», когда пищевая продукция делится по показателям содержания сахара, соли и насыщенных жиров. Однако некоторые эксперты предостерегли, что такие шаги могут привести к росту цен.