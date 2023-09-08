Москва, 8 сентября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Бизнесмен Игорь Ким получил операционный контроль в ряде дочерних структур шведского автопроизводителя Volvo в России, в том числе завод по производству грузовиков в Калуге.

ТАСС/EPA/NARONG SANGNAK

Как сообщает со ссылкой на данные ЕГРЮЛ «Интерфакс», 6 сентября гендиректором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование», ранее — АО (Н) «Вольво Восток») стал партнёр Кима по бизнесу Алексей Санников. AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%) всё ещё числятся совладельцами предприятия.

Ещё один партнер Кима — инвестиционный банкир, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов 7 сентября стал главой лизинговой компании Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги», ранее — ООО «Вольво Финанс Сервис Восток»), специализировавшейся на аренде грузовых автомобилей. Он также стал гендиректором ООО «Стоков Финансы» (ранее — «Вольво Финанс Восток»), которое пока принадлежит структурам Volvo — VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%).

Контролируемая Кимом ООО «Группа «Астон» 6 сентября получила 99% в дочерней компании Volvo — ООО «Стоков Конструкция» (ранее — ООО «Вольво Строительная Техника Восток»), специализирующейся на производстве, лизинге и сбыте спецтехники.

Представитель бизнесмена не стала комментировать вопросы о сделках с активами Volvo.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября табачный концерн British American Tobacco объявил о планах продажи свои активов в России и Белоруссии в соответствии с местным и международным законодательством. Покупателем стал консорциум, который возглавляют члены управленческой команды «БАТ Россия». По окончании сделки предприятие назвали ITMS Group.

В конце июня на форуме Агентства стратегических инициатив президент Владимир Путин заявил, что российскому рынку необходимы отечественные товары. Выступая 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме, он подчеркнул, что зарубежные компании не выгоняли с российского рынка. Глава государства уточнил, что под многими иностранными брендами в России давно продают продукцию, полностью производимую на российских мощностях.