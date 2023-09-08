Тбилиси, 8 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Грузия должна выполнить ещё девять из 12 условий для получения статуса кандидата в Евросоюз. Об этом 8 сентября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Тбилиси.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

«Еврокомиссия представила 12 приоритетов. Вы выполнили три из них, девять ещё остаются», — заявил он.

Так, в качестве оставшихся приоритетов Боррель назвал реформы в сферах верховенства закона, прав человека и свободы СМИ. При этом он указал, что ЕС важны все условия и Грузии предстоит проделать немало работы. Боррель напомнил, что осенью Еврокомиссия опубликует отчёт по расширению с оценкой прогресса стран во внутреннем реформировании.

«Будут рекомендации для стран, чтоб помочь двигаться вперед по пути к ЕС. К концу года страны — члены ЕС примут финальное решение, и я думаю, что Грузии возможно достичь успеха», — заявил он.

Глава евродипломатии отметил, что ЕС ожидает от партнёров, в том числе от Грузии, усилий в направлении изоляции России из-за конфликта на Украине. Боррель подчеркнул, что поддержка Украины продолжится так долго, как потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал ошибкой отрицательное решение ЕС о кандидатском статусе страны в союзе. Как он тогда отметил, по отношению к Грузии ЕС допускает несправедливость, в то время как страна уже на протяжении нескольких лет готовится войти в объединение. Он указал, что в 2022 году статус кандидатов получили Украина и Молдавия.

В августе Боррель призвал ЕС готовиться к принятию десяти новых стран. Он напомнил, что кандидат может войти в ЕС, выполнив все условия, но в то же время необходима чёткая политическая цель и импульс на её выполнение. Сейчас статус кандидатов официально имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина, а также Босния и Герцеговина.

В свою очередь, Грузия провела избирательную реформу, создала антикоррупционное бюро, избрала омбудсмена, изменила законы о гендерной дискриминации и борьбе с преступностью, а также назначила троих членов Высшего совета юстиции. Очередное решение ЕС по теме статуса кандидата для Грузии ожидается в конце 2023 года.